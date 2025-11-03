Isak saknas på träning – inför landslagssamlingen

Alexander Isak är ett frågetecken för förbundskapten Graham Potter.

Enligt journalisten Paul Joyce saknades anfallaren på Liverpools träning.

Även Viktor Gyökeres stod över Arsenals träning, enligt Sky Sports.

Foto: Alamy

Liverpool svenska storvärvning Alexander Isak, 26, dras med en skada som han ådrog sig i Champions League-vinsten mot Frankfurt för två veckor sedan.

Sedan dess har ”Blågult”-anfallaren missat tre raka matcher för Liverpool, och fler kan det bli. Enligt Liverpooljournalisten Paul Joyce saknades Isak på lagets träning under måndagen inför stormatchen mot Real Madrid i Champions League i morgon.

Alexander Isak misses Liverpool training ahead of Real Madrid. Curtis Jones back with group. — paul joyce (@_pauljoyce) November 3, 2025

Det skapar huvudbry för den nya förbundskaptenen Graham Potter, som tar ut sin första landslagstrupp på onsdag.

Sedan tidigare har även Tottenham Hotspur-stjärnan Lucas Bergvall fått gå av i derbyt mot Chelsea efter att ha fått en hjärnskakning tidigt i matchen. Även Viktor Gyökeres har tvingats bryta en match med Arsenal i helgen.

Enligt Sky Sports stod även Gyökeres över Arsenals träning under måndagen inför CL-matchen mot Slavia Prag.