JUST NU: Alexander Isak startar hemma mot PSG

Förra veckan vann PSG med 2-0 på hemmaplan.

I dag avgörs kvartsfinalen i Champions League.

Då får Alexander Isak chansen från start.

Under förra veckans kvartsfinal i Champions League gjorde Alexander Isak, 26, efterlängtad comeback för Liverpool. På Parc Des Princes byttes svensken in med omkring tio minuter kvar att spela, i en match som ”The Reds” förlorade med 2-0.

I dag har det blivit dags för returmöte på Anfield, där Liverpool behöver vinna med minst två mål för att ta matchen till förlängning.

Med en dryg timme kvar till avspark stod det klart att Alexander Isak får chansen från start för första gången sedan skadan. Värt att notera är även att stjärnan Mohamed Salah får inleda matchen på bänken.

Startelvor:

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz – Ekitike, Isak.

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaire-Emery, Joao Neves – Doué, Dembele, Kvaratskhelia.