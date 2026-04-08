JUST NU: PSG tog enkel seger mot Liverpool – i Isaks comeback

I dag gjorde Alexander Isak gjorde comeback för sitt Liverpool.

Detta då hans lag gästade Paris Saint-Germain – som vann utan problem.

Siffrorna skrevs till 2-0 på Parc Des Princes.

Paris Saint-Germain gjorde slarvsylta med Chelsea, Liverpool vände och vann mot Galatasaray. Det ledde i sin tur fram till att klubbarna hade tagit sig till kvartsfinalen av Champions League, som tog sin början i kväll.

På Parc des Princes gjorde fjolårets CL-mästare upp mot Premier League-vinnarna i det första av två möten. Detta med Alexander Isak på bänken för engelsmännen.

I Paris skulle hemmalaget ta ledningen redan i den elfte minuten. Detta efter att Désiré Doué fått bollen i straffområdet, vänt upp och dragit till med ett skott. På väg mot mål styrdes skottet via en fot på en Liverpool-spelare och seglade därefter över Giorgi Mamardasjvili.

Därefter radade hemmalaget upp chanser där Ousmane Dembelé hade den största i inledningen av den andra akten – då han från nära håll skickade bollen över ribban. Med en dryg timme spelad skulle PSG utöka sin ledning efter ett fint mål från Chvitja Kvaratschelia som, efter ett par kroppsfinter, skickade in bollen i ett öppet mål.

Fem minuter senare såg hemmalaget ut att få chansen att göra 3-0 från straffpunkten efter att Konaté gjort ner Warren Zaïre-Emery och domaren blåst för straff. Efter VAR-granskning tog dock straffen och mittbackens gula kort bort.

När matchen i Paris var 79 minuter gammal valde bortalaget att genomförde fyra byten. In kom Cody Gakpo, Andy Robertson, Curtis Jones och Alexander Isak. Inhoppet för den sistnämnde innebar att han gjorde comeback på fotbollsplanen efter drygt tre månaders rehab till följd av en skada.

Matchen slutade till sist med en 2-0-seger för PSG som har ena foten i semifinal inför nästa veckas returmöte på Anfield.