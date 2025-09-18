JUST NU: Häcken missar CL – tappade i 100:e (!)

Häcken var på väg mot ligaspel i CL.

Då kvitterade Atlético de Madrid på övertid.

Matchen slutade 2–1 efter förlängning.

Foto: Alamy

Efter ett 1–1-resultat på Bravida arena i förra veckan var dubbelmötet mellan Häcken och den spanska storklubben Atlético Madrid i kvalet till Champions League vidöppet. Under torsdagskvällen hade Hisingsklubben begett sig söderut för returmötet i Spaniens huvudstad.

Då var Anna Anvegård tillbaka för Häcken. Stjärnan, som har dragits med en långvarig skadeproblematik och inte spelade i det första CL-mötet, startade på mittfältet för gästerna. I övrigt gjorde Häcken en förändring jämfört med senast, när Hanna Wijk ersattes av Stine Sandbech (som startade det första mötet) som vänsterback.

Efter en dryg halvtimmes spel var det just Anvegård som spräckte målnollan. Den tidigare landslagsspelaren nådde först på Alice Bergströms inlägg och sköt Häcken upp i ledning.

Häcken var på väg mot avancemang till CL-ligaspelet, och när matchklockan tickade upp på övertid var svensklaget fortsatt i ledning. Då tilldömdes Atlético en straff och kvitterade kvalmatchen i den 100:e (!) matchminuten.

Matchen gick till förlängning och då vände Atlético direkt och tog ledningen i kvalmatchen. Därmed åkte Häcken ur Champions League-kvalet och missade ligafasen.

Härnäst för Häcken väntar den andra kvalrundan i Europa Cup. Motståndet lottas under fredagen.

Startelvor:

Atlético Madrid:

Gallardo – Fernandez, Leal, Lloris, Medina – Benitez, Bøe Risa, Garcia – Luany, Garbelini, Sarriegi.

BK Häcken:

Falk – Bergström, Luik, Löwing, Sandbech – Wickenheiser, Fossdalsa – Tindell, Anvegård, Jusu Bah – Schröder.