TV: Arsenal tog femte raka – besegrade Bayern München

Arsenal fortsätter att vinna.

Under onsdagen ställdes man mot Bayern München i Champions League.

Då tog ”The Gunners” sin femte raka seger i turneringen.

Foto: Alamy

Efter fyra omgångar i Champions League hade Arsenal spelat in tolv poäng och toppade tabellen.

Det gjorde även Bayern München som hade rest till London för att gästa Emirates Stadium.

Då skulle matchens första mål falla i den 22:a minuten när Jurrien Timber prickade rätt med pannan på en hörna. Det skulle dock inte dröja länge innan den tyska giganten kvitterade. Endast tio minuter hade passerat när 17-årige Lennart Karl slog till på halvvolley och gjorde 1-1.

I den andra halvleken skulle hemmalaget få utdelning på nytt när Noni Madueke, som hade bytts in i matchen, spelades fram av Calafiori och återtog ledningen. Det var den förra Chelseaspelarens första mål i Arsenal sedan flytten under sommaren.

Med drygt tio minuter kvar att spela skulle Manuel Neuer stå för en rejäl groda när han kom ut helt fel vilket ledde till att Gabriel Martinelli kunde rulla in bollen i öppen bur.

Det blev matchens slutresultat.

***

Startelvor:

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly – Zubimendi, Eze, Rice – Saka, Merino, Trossard.

Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Karl, Gnabry – Kane.