FC Barcelona var illa ute mot Eintracht Frankfurt i Champions League.

Detta då man låg under med ett mål i paus.

Därefter gjorde Jules Koundé två mål på tre minuter och räddade tre poäng för katalanerna.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen tog FC Barcelona mot tyska Eintracht Frankfurt i Champions League. Innan matchen sparkades igång stod det klart att svenske Roony Bardghji fick inleda matchen på bänken, samtidigt som Hugo Larsson fanns med i Frankfurts startelva.

Inför kvällens match hade Barcelona spelat in sju poäng på fem matcher samtidigt som Eintracht Frankfurt hade tagit fyra.

På Camp Nou skulle bortalaget inleda bäst och ta ledningen i den första halvleken efter att Ansgar Knauff tryckt sig förbi sin motståndare och placerat in 1-0 bakom Joan García. Det blev även den första halvlekens slutresultat.

I den andra halvleken skulle hemmalaget lägga i en ny växel. Detta då Julés Kounde nickade in 1-1 i den 50:e minuten – för att tre minuter göra detsamma till 2-1. Såldes hade ytterbacken gjort två mål på tre minuter.

Efter fransmannens show hade Barcelona lägen att utöka sin ledning. Det misslyckades man med, vilket inte spelade någon roll i slutändan då man vann med uddamålet.

Roony Bardghji byttes in i den 89:e minuten, då han ersatta Lamine Yamal. Hugo Larsson spelade 68 minuter.