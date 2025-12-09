Bardghji bänkas mot Larssons Frankfurt

Idag ställs FC Barcelona mot Eintracht Frankfurt i Champions League.

Då spelar svenske Hugo Larsson från start i bortalaget – samtidigt som Roony Bardghji får inleda på bänken.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställdes FC Barcelona borta mot Real Betis i La Liga – och vann med 5-3. Detta med svenske Roony Bardghji från start som svarade för sitt första mål i ligaspelet för ”Barca” samtidigt som han bidrog med en assist.

Idag tar den katalanska storklubben mot tyska Eintracht Frankfurt i Champions League. Då står det klart att svensken får inleda matchen på bänken. Detta samtidigt som Hugo Larsson är uppställd i Frankfurts startelva.

Inför kvällens match har Barcelona spelat in sju poäng på fem matcher samtidigt som Eintracht Frankfurt har tagit fyra.

Startelvor:

FC Barcelona: Garcia; Balde, Cubarsi, Pedri, Lewandowski, Yamal, Raphinha, Lopéz, Martin, Koundé, Eric Garcia.

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Brown, Theate, Koch, Kristensen – Götze, Skhri, Chaibi, Larsson, Doan – Knauff.