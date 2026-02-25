TV: Benfica tar ledningen i Madrid – Real svarar direkt

Real Madrid ledde dubbelmötet mot Benfica med uddamålet.

Nu har portugiserna kvitterat – och Real svarat direkt.

Således är ställningen 2-1 till ”Los Blancos” i dubbelmötet.

Foto: Alamy

Efter en mycket uppmärksammad match mellan Benfica och Real Madrid, som bland annat innehöll en påstådd rasismskandal, har dubbelmötet vänt till Madrid.

Där dröjde det endast 14 minuter innan gästerna skulle ta ledningen efter en sylvass kontring. Först stod Thibaut Courtois för en mycket läcker parad efter att ett inspel träffat en Real-spelare. På returen dök Rafa Silva upp och kunde, efter två touch, stöta in kvitteringsmålet.

Två minuter senare skulle Real Madrid svara, genom ett precist distansskott från mittfältaren Aurélien Tchouaméni. Med 22 minuter på klockan var Benfica nära att återta ledningen i matchen genom ett inspel som gick förbi samtliga spelare i boxen.

Med knappa 15 minuter kvar av den första halvleken såg Real Madrid ut att ta ledningen i matchen. Detta då Arda Güler petade in bollen från nära håll. Däremot skulle målet bli bortdömt för offside i förstaläget.

Matchen pågår.