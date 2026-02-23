Efter skandalen – Gianluca Prestianni stängs av

Gianluca Prestianni anklagades för rasism mot Vinicius Júnior.

Nu stängs argentinaren av i en match.

Straffet kan dock bli ännu längre, enligt UEFA.

Foto: Alamy/Bildbyrån

När Benfica tog emot Real Madrid för en vecka sedan utspelade sig skandalscener på planen. Benficas mittfältare Gianluca Prestianni höll tröjan för munnen och ska enligt Vinicius Júnior utryckts sig rasistiskt gentemot brasilianaren.

Nu får handlingen konsekvenser. UEFA har i ett uttalande meddelat att Prestianni stängs av i en UEFA-match. Han kommer således inte tillåtas medverka i returmötet mellan Real Madrid och Benfica på onsdag.

UEFA motiverar beslutet med att argentinaren brutit mot ”artikel 14 i UEFA:s disciplinsreglemente (DR) rörande diskriminerande beteende”. Det är dock inte uteslutet att Prestianni får en än längre avstängning.

”Detta påverkar inte något beslut som UEFA:s disciplinära organ senare kan komma att fatta efter att den pågående utredningen avslutats och överlämnats till UEFA:s disciplinära instanser”, skriver UEFA.

Real Madrid vann den första matchen i Lissabon ed 1-0 efter att just Vinicius Júnior gjort mål.