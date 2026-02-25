TV: Drama i Bergamo – Atalanta avgör med sista sparken

Borussia Dortmund hade en 2-0-ledning mot Atalanta inför dagens retur i sextondelsfinalen.

Då vände hemmalaget på matchen innan tyskarna reducerade med en kvart kvar.

På tilläggstid såg Lazar Samardžić till att bli stor hjälte då han dundrade in 4-1 från straffpunkten.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan inleddes sextondelsfinalerna i Champions League. I Tyskland välkomnade Borussia Dortmund Serie A-laget Atalanta till Signal Iduna Park och vann med 2-0.

I dag, onsdag, hade det blivit dags för returmöte. Detta efter att lagen hade tagit sig till Bergamo för att göra upp om en plats i åttondelsfinalen.

Med en dryg timme kvar till avspark stod det klart att två svenskar fanns med på planen från start. Detta i form av mittbacken Isak Hien i Atalanta och vänsterbacken Daniel Svensson i Dortmund.

När domaren hade blåst igång matchen på Gewiss Stadium dröjde det endast fem minuter innan matchens första mål föll. Detta då anfallaren Gianluca Scamacca befunnit sig på rätt plats och placerat in ett inspel från vänster.

Innan den första akten var över hade även Davide Zappacosta hittat nätet vilket innebar ett oavgjort resultat över två möten. I den andra halvleken såg Mario Pašalić till att vända på dubbelmötet och ta ledningen med 3-0 (3-2). Däremot skulle Karim Adeyemi reducera med en kvart kvar att spela efter ett snyggt skott med vänsterfoten.

På tilläggstid stod bortalagets målvakt Gregor Kobel för en mycket snål passning som innebar att Atalanta tilläts slå ett inlägg. Då fick Nikola Krstović Ramy Bensebainis fot i huvudet och efter VAR-granskning tilldömdes hemmalaget en straff.

Den tog Samardžić hand om och dundrade upp i krysset. Således tog sig Atalanta till åttondelsfinal efter en mycket spännande match.