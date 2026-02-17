Guirassy låg bakom Dortmunds CL-seger

Borussia Dortmund besegrade Atalanta med 2–0.

Serhou Guirassy stod för mål och assist.

Foto: Alamy

Borussia Dortmund tog emot italienskt motstånd i form av Atalanta under måndagskvällens Champions League-slutspel.

Då blev den guineanska anfallaren Serhou Guirassy matchens förgrundsfigur. 29-åringen satte Dortmunds ledningsmål efter bara tre minuter. Strax innan halvtid spelade han fram till Maximilian Beier som satte 2–0.

Matchen slutade 2–0 till det tyska laget och har en fördel inför returen.

Daniel Svensson spelade hela matchen för Dortmund medan Isak Hien byttes in för Atalanta i den andra halvleken.

Returen spelas den 25 februari.