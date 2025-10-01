Newcastle gästar Union SG i Champions League.

Då får Anthony Elanga chansen från start.

Matchen startar klockan 18:45.

Foto: Alamy

Under onsdagskvällen går Newcastle United in i Champions Leagues ligafas andra omgång när belgiska Union Saint-Gilloise står för motståndet. Då är svenske Anthony Elanga tillbaka i Premier League-klubbens startelva.

23-åringen startade i premiäromgången mot Barcelona för två veckor sedan, men sedan dess har Elanga varit bänkad i två raka Premier League-matcher. Mot Union SG får yttern förtroende från start av tränaren Eddie Howe.

Newcastles startelva:

Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães, Tonali, Joelinton – Elanga, Woltemade, Gordon.