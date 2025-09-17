JUST NU: Isak debuterar för Liverpool – från start i CL-premiären

Liverpool kliver in i Champions League denna onsdag och Alexander Isak gör debut.

Svensken inleder nämligen från start mot Atletico Madrid.

Detta trots att Arne Slot tidigare sagt annat.

Foto: Alamy

Alexander Isak saknades i Liverpools trupp mot Burnley i helgen, men i samband med den matchen bekräftade klubbens tränare Arne Slot att svensken kommer att släppas fram mot Atletico Madrid i Champions League-premiären.

Inför dagens match verkade det dock som att svensken inte skulle starta, men nu när startelvan kommit så finns svensken med.

Isak gör alltså denna onsdagskväll debut för Liverpool, efter rekordövergången från Newcastle på deadline day.

STARTELVOR:

Liverpool: Alisson – Frimpong – Konate – Van Dijk – Robertson – Gravenberch – Szobozslai – Wirtz – Salah – Gakpo – Isak.

Atletico Madrid: Oblak – Llorente – Lenglet – Galán – Le Normand – Gallagher – Barrios – Giuliano – Nico – Griezmann – Raspadori.

Matchen mellan Liverpool och Atletico Madrid drar igång vid 21:00