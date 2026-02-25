Galatasaray undvek megafiasko i förlängningen

Förra veckan vann man med hela 5-2.

I dag skulle Galatasaray fullborda sitt avancemang borta mot Juventus.

Det gjorde man till sist i förlängningen – efter en mycket händelserik match.

Foto: Bildbyrån

Under förra veckan drog slutspelet i Champions League i gång. Då tog Galatasaray mot Juventus på Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park i Istanbul. Då skulle det turkiska laget stå för en rejäl knall och vinna med hela 5-2.

I dag, onsdag, var det dags för returmöte mellan ”Gala” och ”Juve”. Detta då man gjorde upp på Juventus Stadium i Turin. Då var svenske Emil Holm utanför truppen till följd av en skada.

I Turin skulle det dröja 37 minuter innan matchens första mål föll. Det kom från ”Den gamla damen” och mittfältaren Manuel Locatelli som smällde in en straff till 1-0.

Tre minuter efter pausvilan skulle dock engelsmannen Lloyd Kelly dra på sig ett rött kort vilket innebar att Juventus fick spela resten av matchen med decimerat manskap. Trots det grävde man fram ytterligare en reducering, till 5-4 över två matcher. Detta genom mittbacken Federico Gatti som styrde in en retur från nära håll.

Det var heller inte slut där. Med åtta ordinarie minuter kvar att spela gjorde Weston McKennie 3-0 (totalt 5-5) vilket tog matchen till förlängning. Den såg också ut att sluta mållös i den första perioden, fram till den sista minuten. Då fick Victor Osimhen bollen i ett fint läge och rullade snyggt in bollen mellan benen på Perin i Juventus-målet.

Efter en andra förlängningshalvlek, där Juventus tryckte på för kung och fosterland, kunde Galatasaray pusta och och konstatera att man tagit sig vidare till åttondelsfinal. Detta efter att Barış Yılmaz gjort 7-5 med två ordinarie minuter kvar att spela.