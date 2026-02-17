Galatasaray vände och vann mot Juventus

Galatasaray tog emot Juventus i Champions League-slutspelet.

Då stod det turkiska laget för en vändning och vann stort.

Slutsiffrorna skrevs till 5–2.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen drog Champions League-slutspelet i gång. Galatasaray gästades av Juventus. Emil Holm hade sedan tidigare bekräftats skadad och missade matchen för Juventus.

Det turkiska hemmalaget fick en smakstart när Gabriel Sara satte 1–0-målet i den 15:e minuten. En ledning som inte varade länge då Juventus vänt en dryg kvart senare.

I den andra akten svarade Galatasaray för en kvittering genom Noa Lang. Vändningen var fullbordad när Davison Sanchez satte 3–2.

Slutsiffrorna skrevs till 5–2 efter att Lang blivit tvåmålsskytt och Sacha Boey gjorde matchens sista mål.

Returmötet spelas den 25 februari.