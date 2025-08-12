JUST NU: Malmö FF-elvan mot FCK i returen

Helt öppet inför CL-returen.

Så ställer Malmö FF upp mot FC Köpenhamn på Parken.

Matchen drar i gång 19.00.

Det första mötet mellan Malmö FF och FC Köpenhamn i Champions Legaue-kvalet slutade mållöst. Allt står på spel i kvällens drabbning på Parken i Köpenhamn.

Inför mötet kom beskedet att Anders Christiansen finns med i MFF-truppen. Dock var tränare Henrik Rydström tydlig med att han inte kommer att spela. Från det senaste mötet står det klart att det sker en förändring i kvällens elva. Sead Haksabanovic ersätter Taha Ali.

Ett avbräck för danskarna är att stjärnan Elias Achroui är skadad och utgår från truppen. Samtidigt är FCK-svensken Victor Claesson bänkad.

Startelvor:

FC Köpenhamn: Kotarski – Huescas, Chatzidiakos, Pereira, Lopez – Mattsson, Lerager – Larsson, Elyounoussi, Robert – Cornelius

Malmö FF: Olsen – Rösler, Jansson, Djuric – Stryger, Rosengren, Berg Johnsen, Busanello – Berg, Haksabanovic, Bolin