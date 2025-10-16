Rolfö slår till med drömmål – första målet i United

23 minuter behövde hon.

Sedan slog Fridolina Rolfö till med ett riktigt drömmål.

Målet var 31-åringens första för Manchester United.

Foto: Alamy

✔️ Manchester United vann matchen med 1–0!

Det var efter drygt 20 spelade minuter av Champions League-mötet mellan Atletico Madrid och Manchester United som den svenske superstjärnan Fridolina Rolfö, 31, slog till.

Bollen slogs in i hemmalagets straffområde av svenskkollegan Julia Zigiotti Olme, och efter en nickduell landade bollen hos vänsteryttern som drog till på volley. Rolfö fick till en riktig drömträff och drog bollen stenhårt förbi den chanslösa Atleti-målvakten.

Everyone watching THAT Fridolina Rolfö Man United banger 🤯 pic.twitter.com/9LFMQ2Ghfb — The Women's Game (@WomensGameMIB) October 16, 2025

Målet var Rolfös första för Manchester United sedan hon anslöt från Barcelona i somras.

Vid sidan av Rolfö var Zigiotti Olme och Anna Sanberg i Uniteds startelva.