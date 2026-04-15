JUST NU: Så startar Arsenal och Sporting

Det är retur i Champions League-kvartsfinalen mellan Arsenal och Sporting.

Arsenal har en ett-måls fördel in i returen.

Så här startar lagen.

Arsenal skaffade sig ett bra utgångsläge inför onsdagens kvartsfinalretur i Champions League efter 1–0-segern borta mot Sporting i förra veckan.

I returen får Londonlaget återigen klara sig utan flera nyckelspelare. Martin Ødegaard, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori och Bukayo Saka fanns alla med som frågetecken inför avspark – men nu står det klart att ingen av dem kommer till spel. Sedan tidigare är även Mikel Merino indisponibel på grund av skada.

Däremot startar svensken Viktor Gyökeres från start – mot sin tidigare klubb.

Startelvor:

Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Magalhaes, Hincapie – Rice, Zubimendi, Eze – Madueke, Gyökeres, Martinelli.

Sporting: Silva – Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo – Hjulmand, Morita – Catamo, Trincao, Goncalves – Suarez.