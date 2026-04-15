JUST NU: Så startar Arsenal och Sporting

Så startar Arsenal och Sporting
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det är retur i Champions League-kvartsfinalen mellan Arsenal och Sporting.
Arsenal har en ett-måls fördel in i returen.
Så här startar lagen.
Arsenal skaffade sig ett bra utgångsläge inför onsdagens kvartsfinalretur i Champions League efter 1–0-segern borta mot Sporting i förra veckan.
I returen får Londonlaget återigen klara sig utan flera nyckelspelare. Martin Ødegaard, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori och Bukayo Saka fanns alla med som frågetecken inför avspark – men nu står det klart att ingen av dem kommer till spel. Sedan tidigare är även Mikel Merino indisponibel på grund av skada.
Däremot startar svensken Viktor Gyökeres från start – mot sin tidigare klubb.
Startelvor:
Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Magalhaes, Hincapie – Rice, Zubimendi, Eze – Madueke, Gyökeres, Martinelli.
Sporting: Silva – Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo – Hjulmand, Morita – Catamo, Trincao, Goncalves – Suarez.
Den här artikeln handlar om: