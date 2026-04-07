TV: Kai Havertz avgjorde kvartsfinalen på tilläggstid

I dag gästade Viktor Gyökeres sin gamla klubb Sporting Lissabon.

Detta då hans Arsenal spelade den första av två kvartsfinaler i Champions League.

Matchen såg länge ut att sluta mållös, fram till att Kai Havertz avgjorde på tilläggstid.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha besegrat Bodø/Glimt respektive Bayer Leverkusen har Sporting Lissabon och Arsenal tagit sig till kvartsfinal i Champions League.

Under tisdagen spelades det första mötet mellan klubbarna på Estadio José Alvalade i Lissabon – där Viktor Gyökeres tillbringade två år av sin karriär innan flytten till London.

Därför blev också dagens match extra speciell för svensken som ställdes mot sin gamla klubb för första gången sedan han lämnade under uppmärksammade former.

På planen i Lissabon imponerade hemmalaget som också hade ett skott i ribban från Maximiliano Araújo efter åtta minuter. Vore det inte för David Rayas fingertoppar hade Sporting tagit ledningen.

Ett par minuter senare var det istället Arsenal som var nära att ta ledningen. Detta efter att en frispark från vänster nickats bort av en hemmaförsvarare i sista stund.

Innan den första halvleken var över hade också ”The Gunners” Noni Madueke skickat in en hörna som träffat i överliggaren och ut.

I den andra akten hade Arsenal en boll i nät efter att Martin Zubimendi dragit till från distans. Däremot blåstes det av då Viktor Gyökeres tog emot bollen i offsideposition i upprinnelsen till målet.

I slutet av matchen var det Sporting som skapade mest och var nära att ta ledningen. Först hade man en nick i stolpen med tio minuter kvar att spela innan David Raya stod för en jätteräddning på ett skott och senare klarade returen som annars hade lett till ett Sporting-mål.

Trots Sportings tryck var det Arsenal som hittade fram till ett ledningsmål, på tilläggstid. Detta då Gabriel Martinelli stod för ett mycket fint förarbete och assist till Kai Havertz som placerade in 1-0 bakom Rui Silva.

Till slut blåste domaren för full tid och konstaterade att det är fördel Arsenal inför nästa veckas returmöte.