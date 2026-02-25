TV: Vinicius hjälte igen – när Asencio bars ut på bår

Förra veckan gjorde han matchens enda mål och sägs ha blivit utsatt för rasistiska påhopp.

I dag avgjorde Vinicius Júnior ännu en match mot Benfica – och tog sitt Real Madrid vidare till åttondelsfinal.

Siffrorna skrevs till 3-1 över två möten.

Efter en mycket uppmärksammad match mellan Benfica och Real Madrid, som bland annat innehöll en påstådd rasismskandal, hade dubbelmötet vänt till Madrid under onsdagskvällen. Då fick Samuel Dahl, som vanligt, chansen från start i bortalaget.

Där dröjde det endast 14 minuter innan gästerna skulle ta ledningen efter en sylvass kontring. Först stod Thibaut Courtois för en mycket läcker parad efter att ett inspel träffat en Real-spelare. På returen dök Rafa Silva upp och kunde, efter två touch, stöta in kvitteringsmålet.

Två minuter senare skulle Real Madrid svara, genom ett precist distansskott från mittfältaren Aurélien Tchouaméni. Med 22 minuter på klockan var Benfica nära att återta ledningen i matchen genom ett inspel som gick förbi samtliga spelare i boxen.

Med knappa 15 minuter kvar av den första halvleken såg Real Madrid ut att ta ledningen i matchen. Detta då Arda Güler petade in bollen från nära håll. Däremot skulle målet bli bortdömt för offside i förstaläget.

I den andra akten tvingades Real-mittbacken Raúl Asencio bli utburen på bår efter en kollision. Tre minuter senare stod hemmalaget för en fin kontring som satte Vinicius Júnior i ett friläge. Där visade brassen inga prov på nerver utan rullade kyligt in 2-1 i matchen och 3-1 i dubbelmötet.

Det blev matchens sista mål vilket innebär att Real Madrid är vidare till åttondelsfinal.