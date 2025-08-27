Känslosam matchvinnare – efter tuffa säsongen: ”Blir rörd”

STOCKHOLM. Cathinka Tandberg har haft en kämpig säsong.

I kväll fick hon hoppa in och frälsa Hammarby med två mål – det andra i den 93:e minuten.

– Först så blir man lite rörd, jag har jobbat länge för det här och jag har väntat på den här stunden, säger hon om känslorna efter det avgörande målet.

Cathinka Tandberg gjorde otrolig succé i Hammarby i fjol efter att hon plockats in från Linköpings FC under sommaren.

I år har det dock gått betydligt kämpigare för norskan.

Skador har medfört allt mindre speltid och under året har hon mestadels fått agera inhoppare när hon varit frisk.

– Det har såklart varit mest utmanande med skadan, jag har känt att jag inte kommit tillbaka i form. Det har varit tufft, jag har aldrig varit skadad innan och det har varit något helt annat mentalt, något som jag måste jobba på. Sen när det är tuff konkurrens så blir det som det blir, man får inte spela så mycket som man kanske hoppats på, men då får man bara träna på ännu mer även om det varit tufft. Då är det extra skönt att komma tillbaka, säger hon.

”Har jobbat länge för det här”

I kväll fick hon på nytt agera inhoppare, men med ett ack så viktigt inhopp. Norskan gjorde först Hammarbys 3–2-mål mot ukrainska Metalist i Champions League-kvalet i den 62:a minuten och på stopptid avgjorde hon matchen och räddade ”Bajen” från ett förläningsdrama.

När hon såg 5–4-målet gå in var det många känslor som kom på en gång.

– Först så blir man lite rörd, jag har jobbat länge för det här och jag har väntat på den här stunden. Det är en lättnad, tio kilo släpper från en, så det betyder verkligen mycket för mig.

Tandberg har som sagt tampats med skador under större delar av året, men nu känner hon sig helt redo igen.

– Jag tränar fullt, jag har inte ont och jag har inte haft ont på ett tag. Jag är helt redo.

Förväntar du dig att få starta mot Manchester United på lördag efter det här?

– Det är väl hans val (Martin Sjögren, reds. anm), så länge jag får spela är jag egentligen glad. Jag får bara fokusera att prestera på träningarna nu, man vil alltid starta men det är upp till honom, avslutar Tandberg.