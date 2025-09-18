Klart: Alla lag som deltar i Women’s Champions League

Den tredje och sista kvalomgången är färdigspelad.

Nu står det klart vilka lag som spelar i Women’s Champions League.

Foto: Alamy

Under torsdagskvällen avgjordes de sista matcherna i den tredje och sista kvalomgången i Women’s Champions League. Då stod det klart vilka nio lag som avancerade till ligaspelet i höst, tillsammans med de nio lagen som redan var klara för ligaspel.

För svensk del blev det uttåg för Häcken mot Atlético Madrid, och efter både Rosengårds och Hammarbys tidigare kvalförluster kommer inget svenskt lag delta i WCL.

Lottningen av ligfasen genomförs under fredagen.

Alla lag som är klara: