Foto: Alamy

Klart: Alla lag som deltar i Women’s Champions League

Den tredje och sista kvalomgången är färdigspelad.
Nu står det klart vilka lag som spelar i Women’s Champions League.

Arsenals Frida Maanum kysser trofén efter att ha vunnit finalen i damernas Champions League-match mellan Arsenal och FC Barcelona på Jose Alvalade-stadion i Lissabon, lördagen den 24 maj 2025.
Foto: Alamy

Under torsdagskvällen avgjordes de sista matcherna i den tredje och sista kvalomgången i Women’s Champions League. Då stod det klart vilka nio lag som avancerade till ligaspelet i höst, tillsammans med de nio lagen som redan var klara för ligaspel.

För svensk del blev det uttåg för Häcken mot Atlético Madrid, och efter både Rosengårds och Hammarbys tidigare kvalförluster kommer inget svenskt lag delta i WCL.

Lottningen av ligfasen genomförs under fredagen.

Alla lag som är klara:

  • Arsenal
  • Olympique Lyonnais
  • Paris Saint-Germain
  • Bayern München
  • Wolfsburg
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Benfica
  • Juventus
  • Paris FC
  • Real Madrid
  • Atlético de Madrid
  • Manchester United
  • Roma
  • Twente
  • Vålerenga
  • St. Polten
  • OH Leuven

