Klart: Här är FCK:s trupp mot Malmö – trippla avbräck

FCK-stjärnan Elias Achouri missar returen mot Malmö FF.

Nu står det klart att även Oliver Højer och Jonatham Moalem är utanför truppen.

Under tisdagskvällen är det dags för det andra av två möten i Champions League-kvalet mellan Malmö FF och FC Köpenhamn. Den första matchen slutade 0–0 och MFF har rest till Danmark för den avgörande returen i Köpenhamn.

Då står det klart att FCK drabbats av trippla avbräck inför matchen. Vid sidan av Elias Achouri, som tränaren Jacob Neestrup bekräftade i går, måndag, skulle missa matchen, är även Oliver Højer och Jonatham Moalem strukna ur matchtruppen.

Nyförvärvet Youssoufa Moukoko är med i truppen, trots rykten om att han skulle missa matchen mot MFF.

Returen mellan FC Köpenhamn och Malmö FF startar klockan 19:00 under tisdagskvällen.

FCK-truppen mot Malmö: