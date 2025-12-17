Klart: Här är lagen som är vidare i Women’s Champions League

Ligafasen av Women’s Champions League avgjordes denna onsdagskväll.

Såldes står det nu klart vilka tolv lag som är klara för slutspel.

Foto: Bildbyrån

Denna onsdagskväll var det dags för Women’s Champions Leagues ligafas att avgöras.

Redan inför kvällens avslutande omgång så var redan flera lag garanterade en slutspelsplats, men nu står det klart exakt vilka tolv lag som går vidare till slutspel.

Topp fyra från ligafasen går direkt till kvartsfinal, medan lag fem till tolv först gör upp mot varandra i åttondelsfinaler.

Klara för kvartsfinal:

FC Barcelona

Lyon

Chelsea

Bayern München

Klara för åttondelsfinal:

Arsenal

Manchester United

Juventus

Real Madrid

VfL Wolfsburg

Atletico Madrid

OH Leuven

Vilka som ställs mot varandra i åttondelsfinal lottas imorgon.