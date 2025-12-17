Klart: Här är lagen som är vidare i Women’s Champions League
Ligafasen av Women’s Champions League avgjordes denna onsdagskväll.
Såldes står det nu klart vilka tolv lag som är klara för slutspel.
Denna onsdagskväll var det dags för Women’s Champions Leagues ligafas att avgöras.
Redan inför kvällens avslutande omgång så var redan flera lag garanterade en slutspelsplats, men nu står det klart exakt vilka tolv lag som går vidare till slutspel.
Topp fyra från ligafasen går direkt till kvartsfinal, medan lag fem till tolv först gör upp mot varandra i åttondelsfinaler.
Klara för kvartsfinal:
FC Barcelona
Lyon
Chelsea
Bayern München
Klara för åttondelsfinal:
Arsenal
Manchester United
Juventus
Real Madrid
VfL Wolfsburg
Atletico Madrid
OH Leuven
Vilka som ställs mot varandra i åttondelsfinal lottas imorgon.
