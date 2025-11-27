Kotarski fick motta dödshot: ”Ingen ska frukta för sin säkerhet”

Under gårdagen fick FC Köpenhamns Dominik Kotarski utstå kritik för sin insats mot Kairat Almaty.

Det hela ska ha gått så pass långt att målvakten fick motta dödshot.

”FC Köpenhamn tar starkt avstånd från alla former av illvilligt beteende”, skriver klubben i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen besegrade FC Köpenhamn kazakiska Kairat Almaty med 3-2 i Champions League.

Segern till trots fick hemmalagets målvakt Dominik Kotarski utstå kritik för sin insats – där det gått så långt att han har fått motta våldsamma meddelanden. Det bekräftar klubben själv under torsdagen.

Meddelandena ska även ha inkluderat dödshot mot Kotarski, hans familj och deras ofödda barn.

”Dominik Kotarski är en man vi respekterar och bryr oss om – både som spelare och som person. Klubben står bakom honom till 100 procent, och vi ger allt nödvändigt stöd till Dominik och hans familj, inklusive juridiskt stöd”, skriver FCK på sin hemsida och fortsätter:

”FC Köpenhamn tar starkt avstånd från alla former av illvilligt beteende, och vi kan inte på något sätt acceptera att en av våra spelare utsätts för den här typen av verbala påhopp”.

Vidare meddelar FCK att de kommer att ta hjälp av myndigheterna för att individer de som har skrivit meddelandena.

”Ingen ska frukta för sin säkerhet på grund av sitt arbete, och därför för vi nu en nära dialog med berörda myndigheter”.