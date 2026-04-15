Foto: Bildbyrån

Manuel Neuer hyllas stort: ”Största i fotbollshistorien”

Lovina Stafhammar
Manuel Neuer, 40, klassas som en världsmålvakt.
Nu hyllas han av sin förre lagkamrat, Philipp Lahm.
– Han rankas bland de allra största i fotbollshistorien, skriver Lahm i The Athletic.

Manuel Neuer har tillhört Bayern München sedan sommaren 2011. 40-åringen har gjort stort avtryck i klubben och anses som en av de bästa målvakterna i världen.

Förra veckan vann Bayern första Champions League-kvartsfinalen mot Real Madrid med 2-1, på bortaplan, och i dag, onsdag väntar returen på hemmaplan. Då hyllas Neuer av sin förre lagkamrat Philipp Lahm.

Lahm skriver att det krävs något alldeles extra för att göra mål på Neuer.

Med Neuer behöver man både och för att göra mål, och ofta måste det vara perfekt. Och därför går vissa skott utanför. Eller över. Eller för nära honom, skriver Lahm i The Athletic.

Någon som Manuel Neuer dyker förstås inte upp varje dag. Han rankas bland de allra största i fotbollshistorien, tillsammans med Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo, och han borde verkligen ha vunnit Ballon d’Or någon gång, skriver Lahm i The Athletic.

Målvakten sitter på utgående kontrakt så vad som händer i framtiden återstår att se.

40-åringen har tackat nej till VM.

