Manuel Neuer hyllas stort: ”Största i fotbollshistorien”

Manuel Neuer, 40, klassas som en världsmålvakt.

Nu hyllas han av sin förre lagkamrat, Philipp Lahm.

– Han rankas bland de allra största i fotbollshistorien, skriver Lahm i The Athletic.

Manuel Neuer har tillhört Bayern München sedan sommaren 2011. 40-åringen har gjort stort avtryck i klubben och anses som en av de bästa målvakterna i världen.

Förra veckan vann Bayern första Champions League-kvartsfinalen mot Real Madrid med 2-1, på bortaplan, och i dag, onsdag väntar returen på hemmaplan. Då hyllas Neuer av sin förre lagkamrat Philipp Lahm.

Lahm skriver att det krävs något alldeles extra för att göra mål på Neuer.

– Med Neuer behöver man både och för att göra mål, och ofta måste det vara perfekt. Och därför går vissa skott utanför. Eller över. Eller för nära honom, skriver Lahm i The Athletic.

Philipp Lahm anser att Neuer är en av de största i fotbollshistorien.

– Någon som Manuel Neuer dyker förstås inte upp varje dag. Han rankas bland de allra största i fotbollshistorien, tillsammans med Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo, och han borde verkligen ha vunnit Ballon d’Or någon gång, skriver Lahm i The Athletic.

Målvakten sitter på utgående kontrakt så vad som händer i framtiden återstår att se.

