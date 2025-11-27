Mbappés hattrick – näst snabbast efter Liverpool-stjärnan

Kylian Mbappé slog till med ett hattrick i Real Madrids seger mot Olympiakos i Champions League.

Målen kom inom loppet av sex minuter och 42 sekunder.

Näst snabbast efter Mohamed Salah.

Foto: Alamy

Real Madrid slog grekiska Olympiakos med 4–3 i Champions League. Då stod franske Kylian Mbappé för alla ”Los Blancos” mål.

Den första fullträffen gjordes i den 22:a minuten och den tredje i den 29:e. Tre mål på sex minuter och 42 sekunder – vilket gör Mbappé till den näst snabbaste hattrickskytten i Champions Leagues historia.

Mohamed Salah behåller sitt rekord från 2022. Då slog egyptiern till med tre mål på sex minuter och tolv sekunder.

Mbappé har gjort nio mål på fem matcher i Champions League den här säsongen. Han leder skytteligan i ligafasen.