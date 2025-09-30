TV: Missräkning för Liverpool – föll mot Galatasaray

Galatasaray blev överkörda i Champions League-premiären.

Ikväll när Liverpool kom på besök studsade man dock tillbaka.

De regerande Premier League-mästarna förlorade med 1–0.

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Liverpool åkte på säsongens första förlust mot Crystal Palace i ligan i helgen.

Denna tisdagskväll kom en ny förlust, denna gång i Champions League mot Galatasaray.

Hemmalaget tog ledningen tidigt i den första halvleken då Victor Osimhen var säker från straffpunkten och det blev matchens enda mål i Turkiet denna afton.

Liverpool försökte forcera och Arne Slot satte in både Alexander Isak Mohamed Salah med dryga halvtimmen kvar, men bollen ville inte in för de regerande Premier League-mästarna.

I matchens slutskede såg Liverpool ut att få ett gyllene läge att kvittera då domaren pekade på straffpunkten, men efter en VAR-granskning dömdes straffen bort.

Ytterligare tungt för Liverpool, utöver förlusten, var att såväl Alisson Becker som Hugo Ekitike tvingades bryta kvällens match på grund av skada.