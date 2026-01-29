Mourinhos megahyllning: ”Ett historiskt mål”

Benfica ledde med 3-2 och behövde göra ett till för att ta sig till slutspel i Champions League.

Det löste målvakten Anatoliy Trubin – med matchens sista spark.

– Jag går inte in på framtiden, men i kväll är det väldigt välförtjänt, säger Benfica-tränaren José Mourinho enligt AS.

Foto: Alamy

Det utspelade sig minst sagt spännande scener på Estádio da Luz under onsdagskvällen.

Detta då Benfica tog emot Real Madrid i den sista omgången av Champions Leagues ligafas. Förutsättningarna var tydliga. Benfica var tvungna att vinna för att ha en chans på slutspel och behövde även få med sig en rad andra resultat.

Efter att Kylian Mbappé och Andreas Schjelderup hade gjort två mål var, och Vangelis Pavlidis ett eget från straffpunkten, ledde Benfica med 3-2 när bara minuter återstod av matchen.

Då tilldelades hemmalaget en frispark på offensiv planhalva, varpå Benfica-tränaren José Mourinho valde att skicka upp målvakten Anatoliy Trubin. Ett par sekunder senare hade inlägget slagits och den ukrainska keepern nickat in 4-2 som innebar att Benfica tog den sista slutspelsplatsen före Marseille.

Därför var Mourinho minst sagt nöjd efter matchen.

– När jag gjorde bytena, vid ställningen 3–2, var det för att hålla ut. Sedan, bara några sekunder senare, säger de till mig att det inte längre gäller. Och vi hade tur med den fasta situationen. Trubin, som är två meter lång, gör ett fantastiskt mål – historiskt! Mycket välförtjänt. Jag går inte in på framtiden, men just i kväll är det väldigt välförtjänt, säger portugisen enligt AS.

Vad gäller segern i stort, som alltså kom mot självaste Real Madrid, menar den förre Real-tränaren att den var rättvis.

– Jag tycker att det var absolut välförtjänt. Kylian hade två chanser och gjorde båda målen. För Benfica är det en otrolig ära att slå Real Madrid. De hade inte spelat mot dem sedan de fantastiska åren då de möttes i Champions League-finalerna. Och det här är fantastiskt för Benfica och spelarnas prestige. Och nästa gång är det antingen Real Madrid eller Inter, säger han och syftar på de kommande sextondelsfinalerna.

