Oron inför kvartsfinalen – bara åtta spelare tränade

I kväll vankas det stormöte i kvartsfinalen av damernas Champions League.

London-derby mellan Chelsea och Arsenal.

Men det finns en viss oro hos Chelsea.

I kväll spelas kvartsfinalen i Champions League mellan Chelsea och Arsenal. Under måndagen var det sedvanliga träningar för båda lagen. Något som väckte en del rubriker var att Chelsea bara hade åtta spelare ute på planen under träningen.

Lucy Bronze, Erin Cuthbert, Sjoeke Nüsken, Veerle Buurman, Wieke Kaptein, Johanna Rytting Kaneryd och Aggie Beever-Jones var inte en del av den öppna träningen. Vad som beror på frånvaron är ännu oklart.

Under gårdagens pressträff berättade huvudtränare Sonia Bompastor att det har varit mycket för spelarena är mycket matcher framöver och att läget är under kontroll. Det rapporterar flera engelska medier, bland annat Sky sports.

– Vi kommer ha spelare nog imorgon, var inte oroliga, sa Bompastor på pressträffen.

Sedan innan är Nathalie Björns säsong över efter skadan hon ådrog sig i comebacken.