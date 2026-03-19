Björns dystra besked: ”Tyvärr är min säsong över”

Hennes comeback blev endast två minuter lång.

Nu konstaterar Nathalie Björn att hennes säsong är över.

”Inte comebacken jag önskade”, skriver hon i ett inlägg på Instagram.

Foto: Bildbyrån

Nathalie Björn gjorde nyligen sina första minuter på fotbollsplanen för Chelsea efter ett långt skadeuppehåll. Tyvärr tvingades hon till byte redan efter två minuter efter vad som såg ut att vara problem med en vad.

Kort därefter meddelade Chelsea-tränaren Sonia Bompastor att prognosen inte såg särskilt lovande ut.

– Vi har ingen tidsram, men tyvärr är det osannolikt att vi ser henne igen den här säsongen, sade hon under onsdagen.

Nu meddelar svenskan själv att hennes säsong är över.

”Inte comebacken jag önskade och tyvärr är min säsong över”, skriver Björn i ett inlägg på Instagram.

Således missar mittbacken de kommande fyra VM-kvalmatcher under de kommande månaderna, mot Danmark, Italien och Serbien.







