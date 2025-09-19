Rashford efter showen mot Newcastle: ”Väldigt nöjd”

Barcelona besegrade Newcastle med 2-1 under torsdagen.

Detta i en match där nyförvärvet Marcus Rashford stod för båda katalanernas mål.

– Det var en fantastisk match och jag är väldigt nöjd, säger engelsmannen till Moviestar.

Foto: Bildbyrån

Han värvades till klubben under sommaren och gjorde sin första match i Champions League för Barcelona under torsdagen.

Då gästade ”Barca” och Marcus Rashford St. James’ Park och Newcastle, där man skulle vinna med uddamålet.

Den första halvleken slutade mållös, men sedan skulle Rashord komma igång. Två mål på under tio minuter säkrade segern, trots att Anthony Gordon reducerade för hemmalaget i slutskedet.

– Det var en fantastisk match och jag är väldigt nöjd. Vid första nicken attackerade jag först ytan och fokuserade på att träffa bollen för att avsluta. Vid den andra var tekniken bättre. Det handlar om att våga, säger Barca-förvärvet till Moviestar.

Barcelona-tränaren Hansi Flick är även han nöjd över Rashfords match.

– Han har visat att han är en fantastisk spelare men han behöver ta ytterligare ett steg framåt. Jag pratade med honom när möjligheten dök upp och sa att jag ville ha honom i mitt lag, och jag är glad för det. Han har styrkor som snabbhet och en god avslutsförmåga, sade Flick på en presskonferens.

