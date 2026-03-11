TV: Real Madrid krossade Manchester City – trots straffmiss

Real Madrid tog ett jättekliv mot avancemang i Champions League.

Detta då Manchester City kördes över denna onsdagskväll.

Den spanska storklubben vann stormötet med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Stormötet mellan Real Madrid och Manchester City kändes som en oviss historia på förhand, men så blev det sannerligen inte på planen.

Federico Valverde hade show under den första halvleken och redan efter 42 minuter hade uruguayanen slagit till med ett hattrick.

Den spanska storklubben fick sedan ett guldläge att utöka sin ledning till 4–0 tidigt i den andra halvleken då man tilldömdes en straff, men Gianluigi Donnarumma räddade Vinicius Juniors straffspark.

Trots brassens straffmiss så blev det ändå en storseger för Real, som tar med sig en 3–0-ledning till returen i England nästa vecka.