Real Madrid krossar City – Valverde med hattrick

Stormöte i Champions League denna onsdagskväll.

Då kör Real Madrid över Manchester City.

Redan innan paus så leder den spanska storklubben med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Kvällens stormöte i Champions League var på förhand ovisst, mycket på grund av Real Madrids skadeproblem, men avsaknaden av stjärnor som Jude Bellingham och Kylian Mbappé har inte påverkat huvudstadsklubben nämnvärt.

Hemmalaget kopplade greppet genom Federico Valverde i den 20:e minuten, sju minuter senare satte han sitt andra och i den 42:a fullbordade han sitt hattrick.

Det tredje målet kom efter fint förarbete där mittfältaren först lyfte bollen över Marc Guehi innan han elegant satte dit den på volley bakom Gianluigi Donnarumma.

Således gick Real Madrid in med en 3–0-ledning i halvtid.