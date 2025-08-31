Ribbträff från drömdebut: ”Det är synd”

STOCKHOLM. Startdebut i Hammarby sånär målskytt mot Manchester United.

Lördagskvällen höll på att bli riktigt speciell för Sofia Reidy.

– Såklart nu i efterhand med resultatet är det synd att jag inte kan göra mål på den.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys Champions League-äventyr tog slut igår kväll. Engelska storklubben Manchester United blev numret för stora och vann med 1–0 på 3 arena.

För nyförvärvet Sofia Reidy så var gårdagen ändå väldigt speciell, detta då hon fick göra startdebut i Hammarby och även Champions League-debut.

– Såklart jättekul, kul att få förtroendet av Martin att spela i en sådan här match. Det var otroligt fin inramning på matchen, det är lite svårsmält i början när man går in till sången, men sen under matchen tänker man inte jättemycket på det. Man får bara energi av det så det var otroligt kul att få göra debut här, säger hon.

Reidy, som fick 76 minuter på planen, tycker att startdebuten gick bra, även om hon medger att laget dippade något efter Uniteds mål.

– Bra tycker jag ändå, jag tycker att vi gör en otroligt bra första halvlek och det är synd att vi inte får första målet. Sen så kommer vi ut i andra och jag tycker ändå att vi gör det bra, men sen när de gör målet har vi en period där vi dippar lite och de kanske får matchen lite dit de vill. Det blir lite avbrott, mycket slängningar så lite frustrerande att vi inte kan komma tillbaka efter målet, men jag tycker generellt att vi gör en jättebra match.

Just det första målet var Bajen och Reidy otroligt nära att sätta dit i den första halvleken.

Bollen föll till mittbacken efter en hörna och hennes avslut satt klockrent i ribban – något som grämer henne nu efteråt.

– Såklart nu i efterhand med resultatet är det synd att jag inte kan göra mål på den. Det år sådana slumpmässiga situationer som kommer vid hörnor och vi vet att vi är bra på fasta, så det är synd att jag inte kan trycka dit den och hjälpa laget på det sättet. Men det kommer fler chanser förhoppningsvis.