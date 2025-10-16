Rolfö spräckte målnollan i United: ”Betyder mycket”

Fridolina Rolfö har gått mållös.

I kväll slog stjärnan till med sitt första mål i Manchester United.

– Jag är jätteglad, säger hon till ESPN.

Foto: Bildyrån

Det var efter drygt 20 minuter av torsdagskvällens Champions League-match mellan Atletico Madrid och Manchester United som svenska Julia Zigiotti Olme skickade in ett inlägg in i hemmalagets straffområde. Efter en nickduell landade bollen hos den svenske landslagsstjärnan och Uniteds sommarvärvning Fridolina Rolfö, som drog till med en kalasträff.

Den 31-åriga storspelaren dunkade in ledningsmålet stenhårt upp i nättaket och sköt därmed segern till ”The Red Devils”.

– Det var en tuff match i dag. Det var inte enkelt, speciellt inte när vi var en man mindre. Men jag tycker att vi visade en väldigt stark mentalitet och vi släppte inte in mål. Vi jobbade hårt för varandra och jag är glad för segern, säger hon till ESPN efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Gjorde första målet i nya klubben

Torsdagskvällens mål var svenskans första sedan hon anslöt från Barcelona i somras. Efter att ha gått mållös i fem raka ligamatcher och en match i Champions League har Fridolina Rolfö fått en hel del kritik, och hon medger att målet var viktigt för självförtroendet.

– Väldigt viktigt. Det är så klart skönt att göra första målet för klubben, det betyder mycket för mig, men speciellt i en sådan här match när man vinner med 1–0 och verkligen behöver poängen. Jag är jätteglad.

Manchester United vann matchen med 1–0.