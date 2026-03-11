Schmeichels känga: ”Han har dödat hans karriär”

Efter 15 minuter och tre insläppta mål byttes Antonin Kinsky ut för Tottenham Hotspur.

Nu rasar den före detta stormålvakten Peter Schmeichel på Spurs-tränaren Igor Tudor.

– I mina ögon har han har dödat hans karriär, sade Schmeichel i CBS sändning.

Foto: Bildbyrån

Det var ingen rolig tisdagskväll för varken Tottenham Hotspur eller målvakten Antonin Kinsky som fick göra sin Champions League-debut borta mot Atletico Madrid.

Redan efter sex spelade minuter halkade han i samband med en passning vilket senare ledde till att Marcos Llorente tryckte in 1-0 för hemmalaget och knappa tio minuter senare missade han bollen med sin vänsterfot vilket ledde till att Julian Alvarez kunde rulla in 3-0 i öppen kasse. Det fick också Tottenham-tränaren Igor Tudor att byta ut den 22-årige burväktaren – efter 17 minuter.

Rätt eller fel av den nya Spurs-tränaren? Michael Laudrup försvarar Tudors agerande.

– Man tycker verkligen synd om målvakten. Att göra ett misstag… men att göra två. Jag vet att det var en final, men jag kommer att tänka på Loris Karius för Liverpool i Champions League-finalen 2018, säger han i Viaplays sändning och fortsätter:

– Den här killen blir sedan utbytt. Du frågade om jag skulle göra det? Det är en svår situation. Om man tar ut honom slår man också ner honom. Men tvärtom: Att lämna honom kvar när man ligger under med 3-0, och han har tabbat sig två gånger på 15 minuter, tycker jag att det rätta var att ta ut honom. Efteråt måste man stötta honom och säga att det kan hända vem som helst.

Den före detta stormålvakten Peter Schmeichel håller inte med i Laudrups analys.

– Titta på klockan när det här händer: 14.55. Vad gör Igor Tudor?! Han byter ut honom. Det kommer att påverka resten av hans karriär. Det kommer att bli ett ögonblick som alla kommer att minnas varje gång vi hör hans namn. Man fattar ett beslut som tränare. De låg under med tre mål, och det fanns inget sätt att det här laget skulle komma tillbaka, säger Schmeichel i CBS sändning och tillägger:

– Men man måste låta honom spela vidare – åtminstone till halvtidsvilan. I mina ögon har han (Igor Tudor) dödat hans (Kinskys) karriär. Jag tycker verkligen synd om honom, säger den danske målvaktsikonen.







