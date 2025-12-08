Slot svarar efter Salahs attack: ”Inte känt det alls”

Mohamed Salah gick till attack mot Liverpool efter bänkningen mot Leeds.

Tidigare idag stod det klart att han inte reser med till Milano och nu uttalar sig Arne Slot.

– Jag blev överraskad när jag hörde hans kommentarer, säger han under kvällens presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah har bänkats i tre raka matcher efter krysset mot Leeds United gick stjärnan till attack och vädrade sitt missnöje.

Han sa bland annat att det kändes som att klubben kastar honom under bussen och att hans relation med Arne Slot numera är obefintlig.

– Det är väldigt tydligt att någon vill att jag ska få ta hela skulden. Klubben lovade mig mycket i somras och nu har jag bänkats tre gånger. Jag kan inte säga att löftena har hållits. Jag har sagt många gånger att jag har en bra relation med tränaren. Plötsligt har vi ingen relation, jag vet inte varför. För mig verkar det som att det är någon som inte vill ha mig i klubben, sa Salah bland annat.

Tidigare denna måndag när Liverpool meddelade sin trupp till morgondagens Champions League-möte med Inter så stod det klart att Salah inte reser med till Milano.

Nu har Arne Slot haft presskonferens inför morgondagens match och även uttalat sig om Salah.

– Vi har meddelat honom att han inte reser med oss. Det har varit den enda kommunikationen mellan oss och honom, säger han under presskonferensen enligt James Pearce.

Slot säger även att han blev väldigt överraskad gällande Salahs kommentar om deras relation.

– Jag har inte känt det alls. Han var väldigt respektfull mot lagkamrater och personal. Jag blev överraskad när jag hörde hans kommentarer.

”Efter imorgon ska vi se över situationen igen”

Huruvida det blir spel för Salah mot Brighton till helgen återstår att se, Slot utesluter i varje fall inte att Salah kommer att spela för Liverpool igen.

– Efter imorgon ska vi se över situationen igen.

– Jag är övertygad om att det alltid finns en möjlighet att återvända, fortsätter han.

Utöver Salah så saknas även Cody Gakpo och Federico Chiesa i morgondagens trupp. Nederländaren har dragit på sig en skada och väntas bli borta i några veckor, medan det för italienaren rör sig om sjukdom, meddelar Slot.

Mötet mellan Liverpool och Inter spelas på San Siro imorgon och går av stapeln vid 21:00.