Sporting-bossen om konstgräset på Aspmyra: ”Påverkar”

Sporting föll borta mot Bodø/Glimt.

Sportings tränare Rui Borges belyser konstgräset på Aspmyra Stadion.

– Konstgräs är inte samma sak som naturgräs, säger han enligt A Bola.

Foto: Bildbyrån

Bodø/Glimt har sänkt giganter som Roma, Manchester City och Inter hemma på Aspmyra Stadion norr om polcirkeln. Det samma skedde i Champions League-åttondelen när Sporting åkte på stryk med 3–0.

Något som har lyfts upp i samband med det norska lagets succé är konstgräset på hemmaplan. Sportings huvudtränare Rui Borges förklarade att det påverkade lagets insats.

– Konstgräs är inte samma sak som naturgräs, men det kan inte vara en ursäkt för oss, säger Borges enligt A Bola och fortsätter:

– Självklart påverkar det, särskilt för ett lag som vårt, som vill ha bollen, men det kan inte användas som en ursäkt.

Returen mellan Sporting och Bodø/Glimt spelas på tisdag den 17 mars.