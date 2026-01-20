TV: Daniel Svensson utvisad i svenskmötet

Kvällens svenskmöte i Champions League blev ingen rolig historia för Daniel Svensson.

I mitten av den första halvleken blev svensken utvisad mot Tottenham Hotspur.

Foto: Alamy

Svenskmöte i Champions League denna tisdagskväll mellan Lucas Bergvalls Tottenham och Daniel Svenssons Borussia Dortmund. Svenskmöte på plan blev det dock inte allt för länge, för i den 26:e minuten så blev Daniel Svensson utvisad.

Glenn Nyberg som dömde matchen valde först att varna svensken, men efter en VAR-granskning så ändrade sig Nyberg och Svensson fick syna det röda kortet, detta efter att ha kommit in med dobbarna i vaden på Wilson Odobert.

När Svensson lämnade planen så syntes Bergvall trösta sin landslagskollega.