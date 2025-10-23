Prenumerera

Foto: Alamy

TV: Stjärnduon på topp – för första gången: ”Kommer behöva jobba”

Fredrik de Ron
Liverpools rekordförvärv Alexander Isak och Hugo Ekitiké startade på topp.
Det var första gången stjärnduon gick in i en match tillsammans.
– Jag tycker att det gick bra. Vi kan förbättras tillsammans, säger Ekitiké.

Diskussionen har varit om Alexander Isak eller Hugo Ekitiké ska starta på topp för Liverpool. Under gårdagens Champions League-match mot Eintracht Frankfurt startade duon tillsammans – för första gången sedan de anslöt till Premier League-klubben.

– Jag tycker att det gick bra. Vi kan förbättras tillsammans. Det är en väldigt bra spelare och jag vet att vi kommer att behöva jobba tillsammans och hitta en bra koppling. Det kommer att komma, säger Ekitiké.

