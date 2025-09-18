Prenumerera

Foto: Alamy

Svensken startar i Champions League-premiären

FC Köpenhamn tar emot Bayer Leverkusen.
Då startar svenske Jordan Larsson för den danska klubben.
Viktor Claesson inleder på bänken.

Köpenhamns Jordan Larsson firar tillsammans med Andreas Cornelius efter att ha gjort mål i en Champions League-playoffmatch andra leg mellan FC Köpenhamn och FC Basel, onsdagen den 27 augusti 2025, i Köpenhamn, Danmark.
Foto: Alamy

Champions League rullar vidare och under torsdagskvällen gästas danska FC Köpenhamn av den tyska jätten Bayer Leverkusen.

För FCK startar den svenske landslagsspelaren Jordan Larsson ute på högerkanten. Rutinerade Viktor Claesson inleder samtidigt på Köpenhamns bänk.

För FC Köpenhamn väntar Qarabag, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Kairat, Villarreal, Napoli och Barcelona i CL-ligaspelet.

✔️ Matchen slutade 2–2.

Startelvor:

FC Köpenhamn:
Kotarski – Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez – Larsson, Lerager, Delaney, Achouri – Moukoko, Elyonoussi.

Bayer Leverkusen:
Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Vázquez, Andrich, Fernández, Grimaldo – Ben Seghir, Tillman – Schick.

