Svensken startar i Champions League-premiären

FC Köpenhamn tar emot Bayer Leverkusen.

Då startar svenske Jordan Larsson för den danska klubben.

Viktor Claesson inleder på bänken.

Foto: Alamy

Champions League rullar vidare och under torsdagskvällen gästas danska FC Köpenhamn av den tyska jätten Bayer Leverkusen.

För FCK startar den svenske landslagsspelaren Jordan Larsson ute på högerkanten. Rutinerade Viktor Claesson inleder samtidigt på Köpenhamns bänk.

För FC Köpenhamn väntar Qarabag, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Kairat, Villarreal, Napoli och Barcelona i CL-ligaspelet.

✔️ Matchen slutade 2–2.

Startelvor:

FC Köpenhamn:

Kotarski – Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez – Larsson, Lerager, Delaney, Achouri – Moukoko, Elyonoussi.

Bayer Leverkusen:

Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Vázquez, Andrich, Fernández, Grimaldo – Ben Seghir, Tillman – Schick.