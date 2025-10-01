Tottenham kritiseras efter krysset i Bodø: ”Förfärlig prestation”

Tottenham lyckades vända 0-2 till 2-2 borta mot Bodø/Glimt i Champions League.

Trots det kritiseras tränare Thomas Frank för hans lags insats.

– Franks lag blev utspelade i första halvlek, skriver Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Norska Bodö/Glimt inledde sitt Champions League-äventyr med att säkra en poäng sent borta mot Slavia Prag. Under tisdagskvällen såg man sedan ut att inkassera sin första seger, då man välkomnade Tottenham Hotspur till Aspmyra stadion.

Så skulle det dock inte bli, trots en 2-0-ledning efter två snabba mål i den andra halvleken. Istället slutade tillställningen lika efter att en reducering av Micky Van de Ven och ett självmål från norrmännen i slutminuterna.

Trots upphämtningen kritiserar nu Tottenham för sin prestation i nord-Norge.

– På något sätt kom Spurs tillbaka från två underlägen och spelade 2-2 mot Bodø/Glimt trots en helt förfärlig prestation, skriver Goal och ger betyget 3 av 10 till huvudtränare Thomas Frank.

– Hade väldigt, väldigt tur. Det här borde ha varit en tuff förlust, särskilt efter att Spurs inte tränade på plastplanen. Men han kan tacka sina lyckliga stjärnor att Richarlison var på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Vidare skriver Daily Mail att Spurs-tränaren borde ha tagit tillfället i akt och gjort ett par byten tidigare i matchen.

– Franks lag spelade utspelade i första halvlek men gjorde inga ändringar i halvtid, då ställningen var oavgjord. Jens Petter Hauge gav Bodø ledningen innan Spurs gjorde någonting och gjorde till och med ett andra mål innan ändringarna syntes.

Trots kritiken är Thomas Franks lag obesegrade i inledningen av Champions League, med sina fyra poäng på två matcher.



