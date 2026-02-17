Trent fördömer påhoppen: ”En skam för fotbollen”

Vinicus Junior fick rasistiska glåpord riktade mot sig i matchen mot Benfica.

Något hans lagkamrat Trent Alexander-Arnold rasar över.

– Jag tycker att det som har hänt ikväll är en skam för fotbollen, säger enligt BBC.

Foto: Alamy

Det var efter att Real Madrids Vinicius Junior tagit ledningen mot Benfica som det hettade till på planen. Brassen firade ”provokativt” mot hemmalagets supportrar och blev varnad. Senare ska Benfica-spelaren Gianluca Prestianni ha ropat en rasistisk kommentar åt Vini Jr – som sade till domaren direkt. Spelet avbröts senare.

”Matchen avbröts på grund av en påstådd rasistisk kommentar från Prestianni riktad mot brasilianaren.”,skriver den spanska tidningen AS.

Försvarar Vinicius Junior

Efter matchen fördömde Real Madrids Trent Alexander-Arnold de rasistiska påhoppen.

– Jag kan inte kommentera för mycket på det eftersom det är en pågående utredning just nu. Jag tycker att det som har hänt ikväll är en skam för fotbollen och överskuggade även prestationen efter ett fantastiskt mål, säger Alexander-Arnold enligt BBC.

Det är inte första gången som Vinicius Junior har blivit ett föremål för rasism. Något Alexander-Arnold belyser.

– Vini har utsatts för detta några gånger under sin karriär. Att förstöra en kväll som denna för vårt lag är en skam. Det finns ingen plats för det i fotbollen eller samhället. Det är vidrigt.

Matchen mellan Benfica och Real Madrid slutade 1–0 och returen spelas den 25 februari.

