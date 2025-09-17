Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: Situationen som öppnar för Roony Bardghji

Fredrik de Ron
Lamine Yamal kan missa flera matcher, enligt Mundo Deportivo.
Då kan svenske Roony Bardghji få större förtroende i Barcelona.

Madrid, Spanien. 31 augusti 2025. MADRID, SPANIEN - 31 AUGUSTI: Lamine Yamal från FC Barcelona under LaLiga EA Sports-matchen mellan Rayo Vallecano och FC Barcelona på Campo de Futbol de Vallecas den 31 augusti 2025 i Madrid, Spanien.
Foto: Alamy

Lamine Yamal, 18, dras med en ljumskskada. Supertalangen missade Barcelonas La Liga-match mot Valencia i helgen och i 18-åringens frånvaro fick svensken Roony Bardghji göra startdebut för den katalanska giganten.

Enligt den spanska tidningen Mundo Deportivo kan Yamals skada hålla honom borta under en tid framöver. Enligt uppgifterna ska den mest optimistiska prognosen peka mot en comeback den 28 september, i matchen mot Real Sociedad, men det stora målet inom Barcelona sägs vara att Yamal ska vara redo till Champions League-mötet med PSG den 1 oktober.

Barcelona, Spanien. 14 september 2025. FC BARCELONA mot VALENCIA CF. 14 september 2025. Roony Bardghji under matchen mellan FC Barcelona och Valencia CF som motsvarar den fjärde dagen av LA LIGA EA SPORTS på Johan Cruyff Stadium i Barcelona, Spanien, den 14 september 2025.
Foto: Alamy

Svenske Bardghji hyllades av tränaren Hansi Flick efter debutmatchen mot Valencia.

– Roonys attityd var fantastisk. Han vill lära sig och fortsätta att lära sig, sa Barcelona-tränaren.

