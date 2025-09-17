Uppgifter: Situationen som öppnar för Roony Bardghji

Lamine Yamal kan missa flera matcher, enligt Mundo Deportivo.

Då kan svenske Roony Bardghji få större förtroende i Barcelona.

Foto: Alamy

Lamine Yamal, 18, dras med en ljumskskada. Supertalangen missade Barcelonas La Liga-match mot Valencia i helgen och i 18-åringens frånvaro fick svensken Roony Bardghji göra startdebut för den katalanska giganten.

Enligt den spanska tidningen Mundo Deportivo kan Yamals skada hålla honom borta under en tid framöver. Enligt uppgifterna ska den mest optimistiska prognosen peka mot en comeback den 28 september, i matchen mot Real Sociedad, men det stora målet inom Barcelona sägs vara att Yamal ska vara redo till Champions League-mötet med PSG den 1 oktober.

Foto: Alamy

Svenske Bardghji hyllades av tränaren Hansi Flick efter debutmatchen mot Valencia.

– Roonys attityd var fantastisk. Han vill lära sig och fortsätta att lära sig, sa Barcelona-tränaren.

