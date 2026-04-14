Tuff smäll för Isak – väntas petas i returen mot PSG

Han har gjort två raka inhopp efter sin skada.

Till returen mot Paris Saint-Germain kommer dock Alexander Isak att petas.

Det uppger fyra experter på lokaltidningen Liverpool Echo.

Det var under förra veckans kvartsfinal i Champions League som Alexander Isak, 26, gjorde en efterlängtad comeback för Liverpool.

På Parc Des Princes byttes svensken in med omkring tio minuter kvar att spela, i en match som ”The Reds” förlorade med 2-0.

I lördagens Premier League-match mot Fulham dubblade Isaks sin speltid jämfört med matchen i Paris då han fick hoppa in med 20 minuter kvar när hans lag hemmaslog London-laget.

I dag välkomnar Arne Slots lag PSG till Anfield för returmatch i kvartsfinalen. Då väntas Blågult-stjärnan få inleda ännu en match på bänken, om man får tro de fyra Liverpool Echo-journalisterna Paul Gorst, Ian Doyle, Richard Garnett och Mark Jones – som alla har lämnat svensken utanför sin förmodade startelva.

Även om mycket talar för att Alexander Isak får inleda dagens match på bänken igen menar Richard Garnett att han trots det kan spela en betydelsefull roll.

”Hugo Ekitike kan leda anfallet från start, samtidigt som Alexander Isak kan introduceras senare och kan skriva slutet av historien. Om spelare som Jeremie Frimpong, Andrew Robertson och/eller Milos Kerkez kan ge svensken bra inlägg kan han få en större påverkan än väntat”, skriver Garnett om Isak.

Matchen mellan Liverpool och Paris Saint-Germain har avspark klockan 21.00.





