Den nord-norska klubben Bodø/Glimt ledde med 5-0 efter hemmamötet mot Sturm Graz.

I Österrike vann visserligen hemmalaget med 2-1 – men norrmännen med hela 6-2 över två möten.

Det innebär att klubben har tagit sig till Champions League för första gången någonsin.

Efter 5-0 på hemmaplan skulle det till ett större mirakel för att Bodø/Glimt inte skulle ta sig till Champions League.

Detta inför bortamötet mot Sturm Graz, som man visserligen förlorade med 2-1. Det spelar dock ingen större roll då man vann dubbelmötet med hela 6-2 och är klara för spel i Champions Leagues ligafas.

Gästande Bodö/Glimt fick en bra start på matchen. Mathias Jörgensen gjorde målet på pass av Jens Hauge, redan i den 15:e minuten

Sturm Graz kvitterade sedan till 1–1 efter en halvtimmes spel, genom Seedy Jatta. Det dröjde till den 73:e minuten innan Tim Oermann avgjorde matchen.

Segern innebär att Bodø/Glimt, för första gången i klubbens historia, har kvalificerat sig för spel i världens bästa turnering.

– Det är otroligt härligt, vi har jobbat hårt och länge för att ta oss till den finaste turneringen. Nu när vi är där så är det fullt välförtjänt och fantastiskt att göra det med den här spelargruppen och gruppen där borta, säger klubblegendaren Patrick Berg till TV2 och åsyftar de tillresta supportrarna.

Texten är delvis framtagen med hjälp av AI.