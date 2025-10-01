TV: FCK:s missräkning – föll mot Qarabag
FC Köpenhamn åkte på en riktig missräkning.
Det danska huvudstadslaget förlorade mot Qarabag i Champions League.
Danska FC Köpenhamn, med den svenske landslagsspelaren Jordan Larsson i spetsen, skulle repa sig efter övertidstappet mot Bayer Leverkusen senast, och motståndet i Champions Leagues andra ligaomgång såg ut att vara överkomligt. Riktigt så enkelt blev det dock inte.
När FCK gästade Qarabag i Azerbajdzjan var det hemmalaget som gick vinnande ur striden. Efter en dryg halvtimme spräckte Abdellah Zoubir nollan, och i matchens slutminuter cementerade Emmanuel Addai siffrorna till 2–0 till Qarabag.
Svenske Jordan Larsson startade och spelade hela matchen för FCK. Viktor Claesson byttes in efter halvtid.
