TV: FCK:s missräkning – föll mot Qarabag

FC Köpenhamn åkte på en riktig missräkning.

Det danska huvudstadslaget förlorade mot Qarabag i Champions League.

Foto: Alamy

Danska FC Köpenhamn, med den svenske landslagsspelaren Jordan Larsson i spetsen, skulle repa sig efter övertidstappet mot Bayer Leverkusen senast, och motståndet i Champions Leagues andra ligaomgång såg ut att vara överkomligt. Riktigt så enkelt blev det dock inte.

När FCK gästade Qarabag i Azerbajdzjan var det hemmalaget som gick vinnande ur striden. Efter en dryg halvtimme spräckte Abdellah Zoubir nollan, och i matchens slutminuter cementerade Emmanuel Addai siffrorna till 2–0 till Qarabag.

Svenske Jordan Larsson startade och spelade hela matchen för FCK. Viktor Claesson byttes in efter halvtid.