TV-guide: Så ser du Arsenal – Atlético Madrid i kväll
Under tisdagskvällen ska det första laget bli klart för final i Champions League. Arsenal tar emot Atlético Madrid hemma på Emirates Stadium i London i semifinalens returmöte och vinnaren av tisdagens möte står som CL-finalist senare i vår.
Det första mötet slutade 1–1.
Arsenal – Atlético Madrid: När och var?
Stormatchen spelas på Arsenals hemmaarena Emirates Stadium i de norra delarna av London den 5 maj 2026. Avsparken är satt till klockan 21:00 svensk tid och 20:00 lokal tid.
Var kan jag streama Arsenal – Atlético Madrid?
I Sverige är det streamingplattformen Viaplay som äger rättigheterna till Champions League. Stormatchen mellan Arsenal och Atlético Madrid sänds på Viaplay och du behöver paketet Viaplay Total för att få tillgång till sändningen.
På linjär TV sänds matchen på kanalen V Sport Premium för betalande abonnenter.
Sändningen startar klockan 20:00 och matchen kommenteras av Niklas Holmgren och Fredrik Ljungberg.
Arsenal – Atlético Madrid: Vad kan man förvänta sig?
Arsenal går in i semifinalen mot Atlético Madrid som serieledare i Premier League, med två matcher mer spelade än Manchester City som ligger sex poäng bakom i tabellen (och kan gå upp på lika många poäng) med tre omgångar kvar att spela.
Atlético Madrid, å andra sidan, har ligger fyra i La Liga-tabellen med fem poäng upp till skrällaget Villarreal med fyra omgångar kvar. Samtidigt har Atlético ett komfortabelt glapp på tio poäng ned till femteplacerade Real Betis.
Senast lagen ställdes mot varandra var i den första semifinalen, förra onsdagen. Då slutade matchen 1–1 efter dubbla straffmål med målskyttarna Viktor Gyökeres och Julián Álvarez. Det är alltså helt jämnt i dubbelmötet inför tisdagens retur.
Inbördes möten
- 29 april 2026: Atlético Madrid – Arsenal 1–1
- 21 oktober 2026: Arsenal – Atlético Madrid 4–0
- 3 maj 2018: Arsenal – Atlético Madrid 1–1
Arsenal: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Mikel Merino
foot-injury
Late May 2026
Jurrien Timber
muscle-injury
Mid May 2026
Kai Havertz
knock-injury
Doubtful
Martin Oedegaard
physical-discomfort
Doubtful
Arsenal förväntad startelva: Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapie – Rice, Zubimendi – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres.
Atlético Madrid: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Ilias Kostis
cruciate-ligament-injury
Out for season
Pablo Barrios
thigh-injury
Mid May 2026
Nico Gonzalez
thigh-injury
Mid May 2026
Thomas Lemar
disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues)
After suspension
Arthur Vermeeren
disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues)
After suspension
Atlético Madrid förväntad startelva: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Alvarez, Griezmann.
