Det är dags för avgörande i Champions League

I kväll, tisdag, tar Arsenal emot Atlético Madrid i semi-returen.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Under tisdagskvällen ska det första laget bli klart för final i Champions League. Arsenal tar emot Atlético Madrid hemma på Emirates Stadium i London i semifinalens returmöte och vinnaren av tisdagens möte står som CL-finalist senare i vår.

Det första mötet slutade 1–1.

Arsenal – Atlético Madrid: När och var?

Arena: Emirates Stadium, London

Datum: 5 maj 2026

Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

Streaming: Viaplay

Stormatchen spelas på Arsenals hemmaarena Emirates Stadium i de norra delarna av London den 5 maj 2026. Avsparken är satt till klockan 21:00 svensk tid och 20:00 lokal tid.

Var kan jag streama Arsenal – Atlético Madrid?

I Sverige är det streamingplattformen Viaplay som äger rättigheterna till Champions League. Stormatchen mellan Arsenal och Atlético Madrid sänds på Viaplay och du behöver paketet Viaplay Total för att få tillgång till sändningen.

På linjär TV sänds matchen på kanalen V Sport Premium för betalande abonnenter.

Sändningen startar klockan 20:00 och matchen kommenteras av Niklas Holmgren och Fredrik Ljungberg.

Arsenal – Atlético Madrid: Vad kan man förvänta sig?

Arsenal går in i semifinalen mot Atlético Madrid som serieledare i Premier League, med två matcher mer spelade än Manchester City som ligger sex poäng bakom i tabellen (och kan gå upp på lika många poäng) med tre omgångar kvar att spela.

Atlético Madrid, å andra sidan, har ligger fyra i La Liga-tabellen med fem poäng upp till skrällaget Villarreal med fyra omgångar kvar. Samtidigt har Atlético ett komfortabelt glapp på tio poäng ned till femteplacerade Real Betis.

Senast lagen ställdes mot varandra var i den första semifinalen, förra onsdagen. Då slutade matchen 1–1 efter dubbla straffmål med målskyttarna Viktor Gyökeres och Julián Álvarez. Det är alltså helt jämnt i dubbelmötet inför tisdagens retur.

Inbördes möten

29 april 2026: Atlético Madrid – Arsenal 1–1

21 oktober 2026: Arsenal – Atlético Madrid 4–0

3 maj 2018: Arsenal – Atlético Madrid 1–1

Arsenal: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Arsenal Spelare Lämna tillbaka Mikel Merino foot-injury Late May 2026 Jurrien Timber muscle-injury Mid May 2026 Kai Havertz knock-injury Doubtful Martin Oedegaard physical-discomfort Doubtful

Arsenal förväntad startelva: Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapie – Rice, Zubimendi – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres.

Atlético Madrid: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Atletico Madrid Spelare Lämna tillbaka Ilias Kostis cruciate-ligament-injury Out for season Pablo Barrios thigh-injury Mid May 2026 Nico Gonzalez thigh-injury Mid May 2026 Thomas Lemar disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues) After suspension Arthur Vermeeren disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues) After suspension

Atlético Madrid förväntad startelva: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Alvarez, Griezmann.