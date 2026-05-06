Paris, Frankrike. 28 april 2026. Warren Zaire-Emery från PSG, till vänster Joshua Kimmich från Bayern München under den första semifinalen i UEFA Champions League mellan Paris Saint-Germain (PSG) och FC Bayern München den 28 april 2026 på Parc des Princes i Paris, Frankrike.
TV-guide: Så ser du Bayern München – PSG i kväll

Fredrik de Ron
Det är dags för avgörande i Champions League
I kväll, onsdag, tar Bayern München emot PSG i semi-returen.
Här är allt du behöver veta inför matchen.

Under onsdagskvällen ska det andra laget bli klart för final i Champions League. Den tyska giganten Bayern München tar emot Paris Saint-Germain i semifinalens returmöte och vinnaren av onsdagens möte står som CL-finalist senare i vår.

Det första mötet i Paris slutade 5–4 till PSG efter en kaosartad och målrik tillställning.

Bayern München – PSG: När och var?

  • Arena: Allianz Arena, München
  • Datum: 6 maj 2026
  • Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)
  • Streaming: Viaplay

Stormatchen spelas på Bayern Münchens hemmaarena Allianz Arena i München den 6 maj 2026. Avsparken är satt till klockan 21:00 svensk tid.

Var kan jag streama Bayern München – PSG?

I Sverige är det streamingplattformen Viaplay som äger rättigheterna till Champions League. Stormatchen mellan Bayern München och Paris Saint-Germain sänds på Viaplay och du behöver paketet Viaplay Total för att få tillgång till sändningen.

På linjär TV sänds matchen på kanalen V Sport Premium för betalande abonnenter.

Sändningen startar klockan 20:00 och matchen kommenteras av Niklas Holmgren och Fredrik Ljungberg.

  • Plattform: Viaplay
  • Sändningstid: 20:00 (svensk tid)

Bayern München – PSG: Vad kan man förvänta sig?

Bayern München går in i matchen med storform i ryggen. Den tyska giganten toppar Bundesliga med hela 16 poäng ned till andraplacerade Borussia Dortmund efter 32 spelade omgångar. Bayern har faktiskt bara förlorat en ligamatch hittills och ligatiteln säkrades redan i mitten av april.

PSG toppar även de den inhemska ligan, med sex poäng ned till Lens på andraplatsen i Ligue 1 och tre omgångar kvar att spela.

Ousmane Dembele från PSG firar sitt mål under den första semifinalen i UEFA Champions League mellan Paris Saint-Germain (PSG) och FC Bayern München den 28 april 2026 på Parc des Princes i Paris, Frankrike.
Senast lagen ställdes mot varandra blev det en riktig målfest när Bayern tog en tidig ledning, följt av en vändning av PSG och en sen reducering av tyskarna. Det första semi-mötet slutade med osannolika 5–4 och PSG har en knapp fördel inför onsdagens returmöte.

Inbördes möten

  • 28 april 2026: PSG – Bayern München 5–4
  • 4 november 2025: PSG – Bayern München 1–2
  • 5 juli 2025: PSG – Bayern München 2–0
  • 26 november 2024: Bayern München – PSG 1–0
  • 7 mars 2023: Bayern München – PSG 2–0

Bayern München: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Bayern München förväntad startelva: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Diaz – Kane.

PSG: Förväntad startelva & skador och avstängningar

PSG förväntad startelva: Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

